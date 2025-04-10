В Кремле ответили на обвинения Зеленского по Китаю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает обвинения Владимира Зеленского во втягивании Китая в украинский кризис. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Китай - друг и стратегический партнер России. Представитель Кремля указал, что китайское руководство отличается взвешенным подходом к вопросам внешней политики.

«Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», - заявил Песков.

Ранее Зеленский заявил о якобы воюющих на стороне России гражданах Китая. Он утверждал, что Киеву известны имена десятков китайцев, якобы присоединившихся к ВС РФ.

После заявлений Зеленского официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь сообщил, что Пекин не направлял своих военных для участия в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что власти КНР призывают граждан избегать участия в боевых действиях.