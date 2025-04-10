Путин написал предисловие к книге о подвиге транспортников в годы войны

Президент России Владимир Путин написал предисловие к книге "Вечная слава героям", посвященной подвигу работников транспорта в годы Великой Отечественной войны. В обращении к читателям он выразил надежду на вклад издания в сбережение российской исторической памяти.

Советские транспортники, отметил президент, "одними из первых вступили в борьбу с жестоким врагом, в тяжелейших условиях обеспечивали массовую эвакуацию гражданского населения и огромных промышленных предприятий вглубь страны, осуществляли поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов для нужд фронта и тыла, благодаря "Дороге жизни" поддерживали связь блокадного Ленинграда с Большой землей".

"И грядущие поколения, как и мы, будут гордиться высочайшим профессионализмом, мужеством и стойкостью героев, их огромным вкладом в Победу", - уверен глава государства.