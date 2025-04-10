Песков прокомментировал акцию с телом подростка в Чечне

Кремль не имеет информации из надежных источников о происшествии в Чечне с телом подростка.

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Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Маяк».

— Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные (Telegram — прим. «ВМ») каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем, — приводят ответ пескова в Telegram-канале радиостанции.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 апреля. Подросток с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы, его ликвидировали на месте. Отделение Следственного комитета России по региону вскоре возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Один из сотрудников ДПС, который оказался ранен в результате нападения, позже умер в больнице. По словам главы республики Рамзана Кадырова, силовики выяснили, что злоумышленником руководил в том числе гражданин Украины. В частности, инцидент освещался в оппозиционных Telegram-каналах Чечни. В деталях этого случая разбиралась «Вечерняя Москва».

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Вместе с тем, по этому поводу также высказались Телеведущая и журналистка Ксения Собчак и член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, которая и назвала инцидент дикостью и проявлением средневековья.