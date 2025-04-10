В ФСБ раскрыли подробности о переданной США Карелиной

Осужденная за госизмену Ксения Карелина была помилована указом президента РФ в апреле и передана США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ФСБ России.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что 10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между США и Россией. СМИ писали, что в Россию вернется Артур Петров, а в США - Ксения Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США.

В ФСБ напомнили, что Карелина была осуждена на 12 лет колонии общего режима по делу о госизмене «в форме оказания финансовой помощи иностранному государству». В спецслужбе рассказали, что она была обменяна на россиянина Артура Петрова, задержанного на Кипре по запросу США. В 2024 году он был экстрадирован в Штаты, где ему грозило до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ и ЦРУ выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие. В ЦРУ подчеркнули, что состоявшийся обмен доказал важность сохранения контактов с Россией.