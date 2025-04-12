В МИД ответили на заявления о воюющих на СВО китайцах

Замглавы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко назвал ложью заявления о том, что китайские граждане участвуют в боевых действиях на Украине.

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«Это полная неправда, мягко говоря», — сказал он ТАСС.

КНР сочла безответственными заявления об участии китайцев в конфликте на Украине

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня после заявления Владимира Зеленского о якобы участии граждан Китая в украинском конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг утверждения Владимира Зеленского о якобы втягивании Китая в конфликт на Украине.