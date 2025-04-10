В Госдуме назвали главные темы переговоров с США в Стамбуле

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия и США обсуждают не только работу дипломатических миссий, но и возможное соглашение по Украине. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

Второй раунд консультаций России и США по теме работы дипмиссий начался 10 апреля на территории генконсульства РФ в Стамбуле. Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отмечала, что вопросы политики, безопасности и украинский кризис не войдут в повестку переговоров.

Чепа заявил, что Россия и США продолжают вести работу по подготовке мирного договора. На встрече, по его мнению, будет затронут вопрос Украины.

«Будут наверняка обсуждать двусторонние отношения между США и Россией, продолжение предыдущих переговоров, которые вел Кирилл Дмитриев, дипломатические отношения между США и Россией, вопрос тарифной войны, которая сегодня существует и активно обсуждается во всех странах. И конечно, главный вопрос - это Украина, - подчеркнул депутат.

Российскую делегацию на встрече 10 апреля возглавил посол в США Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов допускал, что новые переговоры в Стамбуле могут привести к восстановлению штата посольств или возвращению дипломатической собственности.

На фоне проходящих в Стамбуле переговоров глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что 10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между США и Россией. СМИ писали, что в Россию вернется Артур Петров, а в США - Ксения Карелина, имеющая двойное гражданство.