Политолог высказался о значении российско-американских переговоров в Стамбуле

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером высказался о значении стартовавших в Стамбуле переговоров представителей России и США.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций представителей Москвы и Вашингтона продлится не менее четырех часов. Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую команду на встрече представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий. Ранее источник РИА Новости отмечал, что встреча проходит спокойно, в конструктивном ключе.

Очевидно, что [президент США Дональд] Трамп хочет улучшить российско-американские отношения, но для этого нужна соответствующая инфраструктура, нужно, чтобы работали посольства, дипмиссии. В контексте этого и будет происходить нормализация. Это важный вопрос, ведь дипмиссии – это неотъемлемый элемент функционирования любых международных отношений. Но пока мы можем лишь догадываться, какими будут эти контакты, ведь они происходят за закрытыми дверями. Однако это понятно, поскольку дипломатия и внешняя политика – это всегда дело закрытое. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт подчеркнул, что российская и американская стороны уже провели несколько продолжительных раундов переговоров.

«И тот факт, что эти раунды идут по 10-12 часов, говорит о желании Москвы и Вашингтона решать комплексные проблемы. Если бы такого желания не было, то стороны бы просто встретились, предъявили бы друг другу ультимативные претензии, а затем разошлись бы как в море корабли. Но этого не происходит», - отметил Блохин.

Ранее в Турции прокомментировали начало переговоров между Россией и США.