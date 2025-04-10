Захарова отреагировала на слова Каллас о российских активах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала криминалистов обратить внимание на слова Каи Калласс о судьбе замороженных российских активов. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

Ранее Кая Каллас заявила о том, что в Евросоюзе обсуждается как снизить риски от использования замороженных российских активов. При этом, по ее словам, некоторые страны выступают против их использования.

Комментируя это высказывание, Мария Захарова отметила, что сейчас есть «уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки».

«Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли», - заявила она.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции и заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. В МИД РФ неоднократно называли такое решение воровством.

При этом страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов.