Захарова отреагировала на слова Каллас о российских активах

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об использовании российских замороженных активов позволяют провести анализ преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление Каллас, которая сказала, что ЕС ведет переговоры по использованию активов РФ и обсуждает возможности снижения рисков, связанных с этим.