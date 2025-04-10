Захарова отреагировала на слова Каллас о российских активах

Захарова прокомментировала слова Каллас об активах РФ
Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об использовании российских замороженных активов позволяют провести анализ преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на заявление Каллас, которая сказала, что ЕС ведет переговоры по использованию активов РФ и обсуждает возможности снижения рисков, связанных с этим.
"Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - прокомментировала Захарова слова Каллас.