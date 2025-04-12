В МИД раскрыли деталь переговоров с США по черноморской инициативе

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Россия и США не обсуждали вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в ходе переговоров по черноморской инициативе в Эр-Рияде. Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В МИД раскрыли деталь переговоров с США по черноморской инициативе
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По его словам, возобновление работы аммиакопровода было важной частью первой зерновой сделки, однако Украина саботировала данное соглашение. Дипломат напомнил, что Киев использовал вопрос поставок аммиака в качестве давления на РФ, а в 2023 году и вовсе подорвал аммиакопровод.

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«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. Реализуются другие возможности поставок в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — подчеркнул Полищук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде. По его словам, Москва попросила Вашингтон обойтись без двусмысленностей в новой черноморской инициативе.

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