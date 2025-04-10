Путин назначил нового посла в Черногории

Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории. Соответствующий указ главы государства опубликован.

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"Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.

Предыдущий посол - Владислав Масленников - был освобожден от этой должности в сентябре 2024 года. Масленников возглавлял дипмиссию в Черногории с 2019 года.

Александр Лукашик (66 лет) с 2022 года занимал должность директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями в МИД РФ. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2016 по 2022 год был временным поверенным в делах России на Украине.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.