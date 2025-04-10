Гатилов: США перестали присоединяться к русофобским решениям в ООН
Делегация Соединенных Штатов перестала присоединяться к русофобским решениям в различных органах системы Организации Объединенных Наций.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
"Если говорить о Соединенных Штатах и американской делегации здесь, в Женеве, то можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных органах системы ООН", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".