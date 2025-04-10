Названа продолжительность консультаций РФ и США в Стамбуле

Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий в Стамбуле продлятся не менее четырех часов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, стороны планируют «обстоятельные многочасовые переговоры».

Напомним, что российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Дарчиев ранее заявлял, что встреча должна помочь избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда представители РФ будут говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.