Захарова обвинила главу боснийской дипломатии в желании «раздуть угрозу» от РФ
Российская сторона отвергает инсинуации главы боснийской дипломатии, имеющие цель раздуть несуществующую угрозу от РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович ранее обвинил Россию в якобы совершенной атаке на замглавы МИД ФРГ Анну Люрман, которая находилась с визитом в Боснии и Герцеговине.
«Руководитель боснийской дипломатии инициативно расписался в пещерной русофобии, за что теперь стыдно даже его сотрудникам в МИД БиГ. Решительно отвергаем эти инсинуации, имеющие целью раздуть несуществующую «российскую угрозу»», — заявила Захарова.
По ее словам, авторам дезинформации нужно отказаться от провокаций и соотносить свои действия с реальностью. Помимо этого, дипломат призвала Конаковича учитывать стремление народа поддерживать и развивать дружественные отношения с российской стороной.
1 апреля президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Президент Республики Сербской рассказал, что каждая его поездка в РФ начинается с посещения Могилы Неизвестного солдата.