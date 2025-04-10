Стали известны подробности переговоров России и США

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле будут проходить в закрытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Переговоры будут закрытыми», — передает агентство слова источника.

Российскую делегацию возглавит посол России в США Александр Дарчиев, который по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле получил от американских представителей агреман. Американскую команду на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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Автомобили с представителями обеих стран уже прибыли на место проведения переговоров. Отмечается, что встреча делегаций начнется примерно в 10 утра по московскому времени.