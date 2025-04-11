Пушков оценил вероятность создания альянса Европы и Китая против США

Создание альянса Европейского союза и Китайской Народной Республики (КНР) против Соединенных Штатов маловероятно, ЕС постарается договориться с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии по информполитике верхней палаты российского парламента Алексей Пушков.

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По мнению российского сенатора, конфликт между США и КНР при Трампе был предсказуем, и реакция китайской стороны на новые тарифы понятна.

«Однако устойчивый китайско-европейский альянс против Трампа маловероятен. Политика Трампа в области торговли и тарифов сближает Китай и ЕС, однако, скорее всего, ЕС постарается отдельно договориться с Трампом», - поделился своей точкой зрения Пушков.

Как бы себя ни вел хозяин Белого дома, Соединенные Штаты и Европейский союз - это две части Запада, в отличие от Китая, отметил он. Ситуативная общность их интересов вряд ли достаточна для изменения этой непреложной данности, резюмировал сенатор.

Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка — 10%, но для каждого государства тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, которые ввозят товары американского производства.

Накануне хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.

На прошлой неделе Вашингтон ввел против Китайской Народной Республики пошлины на уровне 54%, Пекин в ответ обложил товары американского производства тарифами в 34%. США, в свою очередь, подняли ставку до 104%, а КНР, как следствие, — до 84. 9 апреля Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125%.

После ряда шагов в торговой войне пошлина Соединенных Штатов для китайских товаров достигла 145%, пошлина Китая для американских - 84%.