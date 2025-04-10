Участники переговоров между Россией и США в Стамбуле взяли перерыв

Российская и американская делегации в Стамбуле взяли перерыв на обед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ушли на обед в здании генконсульства», — заявил источник агентства.

В публикации указывается, что журналисты ожидают окончания переговоров на улице возле здания российского генконсульства, чтобы задать вопросы представителям делегаций после встречи.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что безопасность встречи представителей США и РФ обеспечивается на высоком уровне. По словам собеседника агентства, американская и российская делегации сами выбрали Стамбул в качестве места для проведения переговоров.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.