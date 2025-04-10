В России сделали прогноз на результат второго раунда переговоров с США

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил, что новый раунд консультаций России и США может привести к восстановлению штата посольств или возвращению дипломатической собственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй раунд консультаций России и США по теме дипломатов состоится в четверг, 10 апреля, в генконсульстве РФ в Стамбуле. Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отмечала, что на этой встрече стороны обсудят работу дипломатических миссий, а вопросы политики, безопасности и украинский кризис не войдут в повестку переговоров.

Мартынов отметил, что во время первого раунда консультаций обсуждался широкий спектр тем, так как в течение долгого времени между странами не было взаимодействия. В ходе второго раунда будут обсуждаться отдельные темы и могут быть приняты конкретные решения, считает эксперт.

Он добавил, что члены делегаций будут искать пути и компромиссы для восстановления дипломатических миссий. Мартынов подчеркнул, что разрушение двусторонних отношений началось именно с дипломатических скандалов - урезания штата посольств и отъема дипломатической собственности.

«Переговоры посвящены практическим вопросам и встреча в Стамбуле - это первые практические шаги. Я предполагаю, что можно ожидать первые результаты», - заявил эксперт.

Российскую делегацию на встрече 10 апреля возглавит посол в США Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Предыдущие консультации, посвященные работе дипломатов, состоялись в Стамбуле 27 февраля. Встреча прошла в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. В МИД России тогда рассказали, что «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе».