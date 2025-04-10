Пушков предложил США оставить Украину произвол судьбы

США, возможно, лучше оставить Киев на произвол судьбы и уйти из украинского кризиса. С таким предложением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор вспомнил другие конфликты, в которых участвовали США. Он отметил, что на осознание провалов в Ираке и Вьетнаме Вашингтону потребовалось пять-шесть лет. Кроме того, Соединенные Штаты еще в 2016 году осознали поражение в Афганистане, но вывели войска лишь спустя четыре года, подчеркнул Пушков.

Пушков заявил о возможном аудите на Украине

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп хочет выйти из конфликта раньше, чем его предшественники. Однако американский лидер намерен оставить себя в памяти как миротворца, указал Пушков.

«Тогда как, возможно из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага», — резюмировал Пушков.

Ранее Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России и накачке Киева оружием и назвал эту ситуацию парадоксальной. Он подчеркнул, что вместе с продолжением военных действий идут переговоры об урегулировании кризиса.