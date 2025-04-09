Румыния отреагировала на высылку дипломатов из России

Министерство иностранных дел Румынии рассказало на брифинге, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне МИД РФ заявил, что Россия объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. В ведомстве пояснили, что мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной.

«Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Румынии.

Вместе с тем, в Бухаресте признали, что это ответ на действия румынской стороны.

Напомним, что в июле 2024 года МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Румынии.

РФ высылает двух румынских дипломатов

Дипломаты уточнили, что Москва пошла на этот шаг на фоне ранее принятого румынской стороной ничем не мотивированного решения объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте.