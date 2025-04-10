Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, пошутив о протокольной фотографии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

Лавров прибыл в Алма-Ату 9 апреля для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 апреля, российский министр встретился с Нуртлеу.

Перед началом переговоров глава МИД Казахстана отметил, что им необходимо сделать совместное фото, так как на этом «настаивают».

«На чём? Я имею в виду, на гвоздике, может, настаивают?» - пошутил Лавров.

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Захарова ранее сообщила, что особое внимание на заседании Совета министров СНГ будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности. На встречах с главами МИД Лавров обсудит актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.