Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Алма-Ате шуткой о гвоздике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Нуртлеу сказал Лаврову, что необходимо сделать официальную фотографию перед началом переговоров. Российский министр спросил, обязательно ли это, на что глава МИД Казахстана ответил, что на этом настаивает протокол.

«На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — пошутил Лавров.

Глава МИД России прибыл в Алма-Ату 9 апреля на заседание глав МИД СНГ.

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В ходе встречи особое внимание будет уделено укреплению пограничной безопасности и вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом отдельно будет обсуждаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и участие иностранных политиков в мероприятиях в Москве по случаю этой памятной даты.