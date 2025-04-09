Будущее правительство ФРГ обозначило Россию главной угрозой

Будущий кабмин Германии считает, что наибольшую угрозу для страны представляет Россия, несмотря на то, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО.

«Наша безопасность сегодня находится под такой серьёзной угрозой, какой не было со времён окончания холодной войны. Наибольшая и наиболее непосредственная угроза при этом исходит от России», — говорится в коалиционном договоре между СДПГ и ХДС/ХСС.

В соглашении также указано, что цель объединения заключается в том, чтобы вооружённые силы страны внесли весомый вклад в способность НАТО к сдерживанию и обороне, а также стали примером для своих союзников.

Ранее стало известно, что в ФРГ отменят возможность получить гражданство через три года проживания.