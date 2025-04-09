Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры на объявление персонами нон грата российских дипломатов в Бухаресте. Об этом сообщили в МИД РФ в связи с вызовом временного поверенного в делах Румынии в РФ.

"9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя", - указали в дипведомстве.