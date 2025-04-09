МИД потребовал провести «серьезный разговор» с США
Российская сторона намерена провести серьезный разговор с США по возврату дипломатической собственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Его цитирует ТАСС.
«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — подчеркнул дипломат.
Дарчиев также указал, что на повестке переговоров будет восстановление прямого авиасообщения между Россией и США. По его словам, это упростило бы официальные контакты сторон, а также «стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана».
Ранее американские высокопоставленные чиновники рассказали журналу Politico, что в Белом доме сомневаются в способности спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа защитить национальные интересы США в ходе предстоящих переговоров с Россией.