Захарова прокомментировала тарифы США против «пингвиньих островов»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение многих лет США относились к территориям, заселенным людьми, как к необитаемым островам с тюленями и пингвинами. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарову попросили прокомментировать введение Америкой новых пошлин, в том числе против населенных лишь пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд. Представитель МИД заявила, что многие члены элит США относились к людям хуже, чем к животным, не заботясь об ущербе, который наносят санкции и торговые войны.

«Где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины», - подчеркнула Захарова.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС, обложила 24-процентным тарифом Японию и подготовила тариф в 25 процентов для Южной Кореи.

В отношении Тайваня - ведущего поставщика чипов - будут введены 32-процентные пошлины. Вьетнам американцы обложили одним из самых высоких тарифов - в 46 процентов (из-за связей страны с Китаем), а Украину - пошлиной в десять процентов.

При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.