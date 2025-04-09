Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с США

Российская делегация во главе с послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров РФ и США.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет с делегацией приземлился в Стамбульском аэропорту около 14:20 по местному времени», — говорится в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что сейчас идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора на Украине,

9 апреля стало известно, что второй раунд консультаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.