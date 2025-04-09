Россия пошла на жесткий шаг из-за вандализма на могилах советских солдат в Эстонии

Проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в Москве в связи с вандализмом на Таллинском военном кладбище. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В марте МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер и потребовал провести расследование инцидента с осквернением плит советских военных в Таллине. Представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что особенно цинично и жутко видеть подобные действия и бездействие эстонских властей накануне годовщины Победы.

По данным российского внешнеполитического ведомства, после встречи в марте по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих «Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению».

«Российская сторона решительно отвергает лицемерные разъяснения эстонской стороны. Вместо проведения тщательного расследования и наказания виновных в МИД Эстонии пытаются оправдать недавний снос тяжелой техникой плит на воинских мемориалах Таллинского военного кладбища «отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев»», - говорится в заявлении на сайте МИД России.

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В пресс-службе подчеркнули, что Ванамельдер было заявлено о том, что Москва «решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих», и намерена активно привлекать внимание мировой общественности к этому вопросу, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ.

Напомним, что в феврале 2024 года Москва выразила решительный протест Таллину в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище. В МИД России отметили, что такие действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью.