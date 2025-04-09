Россия пошла на жесткий шаг из-за вандализма на могилах советских солдат в Эстонии

МИД РФ провело демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер в связи с новым инцидентом вандализма, произошедшим на могилах советских солдат на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщает МИД РФ.

«В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Я.Ванамельдер», — пишет пресс-служба на сайте российского ведомства.

Там отметили, что Таллин не сделал соответствующих выводов по поводу актов вандализма на могилах советских солдат. Российская сторона категорически отклонила попытки Эстонии предоставить обоснования их действий.

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Российское ведомство добавило, что МИД Эстонии пытаются оправдать недавнее разрушение военных мемориалов на Таллинском военном кладбище. Они утверждают, что под снесенными плитами не было найдено останков моряков и красноармейцев.

С 30 апреля по 2 мая будет приостановлена работа пешеходного пункта пропуска «Нарва-1» на эстонской стороне, сообщает Федеральная таможенная служба России. В указанный период не будет осуществляться переход через границу в сторону российского контрольно-пропускного пункта «Ивангород», передает «Национальная служба новостей».