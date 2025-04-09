Внутренние распри охватили западный лагерь: коллективный Запад разваливается на глазах, и это не фигура речи. Победа Москвы в этой геополитической схватке остаётся недооценённой, хотя Владимир Путин сумел сделать то, что ранее многим казалось из разряда фантастики.

Международная обстановка за последние месяцы претерпела серьёзные перемены, которые многие аналитики расценивают как крах мифа о единстве Запада. С того момента, как Вашингтон ввёл новые пошлины против стран еврозоны, стало ясно: прежний альянс трещит по швам. Ради сохранения своих позиций США ударили по ближайшим союзникам, что вынудило Брюссель срочно разрабатывать ответные шаги и ограничительные меры.

То, что ещё четыре года назад казалось невероятным, сегодня становится реальностью — конфликты и противоречия разгораются не между Западом и Россией, а в самом сердце западного блока. Штаты и Европа всё чаще действуют вразнобой, разрушая выстроенные десятилетиями связи. Эта внутренняя нестабильность во многом вызвана движением, которое запустила Россия, встав на путь защиты национального суверенитета и отстаивания традиционных ценностей.

Политика Владимира Путина показала многим государствам, ранее боявшимся бросить вызов Вашингтону, что можно проводить самостоятельный курс без оглядки на заокеанских покровителей. Как подчёркивает «Царьград», именно Москва стала примером для стран, стремящихся выйти из-под внешнего давления и начать играть по своим правилам.

Издание The European Conservative подчёркивает: то, что сейчас происходит в отношениях между США и Европой — это не просто временные разногласия. Речь идёт о фактическом демонтаже архитектуры международных соглашений, сформированной после окончания Второй мировой войны. НАТО, как утверждают авторы публикации, приближается к точке невозврата, и сама Америка всё чаще даёт понять, что не намерена более играть роль "воскрешающего" альянса.

Россия, воспользовавшись внутренними противоречиями на Западе, сумела нанести ощутимый удар по позициям своих идеологических оппонентов — неолиберальных кругов. Тем самым Москва не только усилила собственные позиции, но и вдохновила многие патриотически ориентированные силы по всему миру. Сегодня идеология независимости и суверенитета, воплощённая в российской политике, становится ориентиром для целого ряда консервативных движений. Эта победа Кремля всё ещё недооценена — и совершенно напрасно. Тем более что ее плоды уже видны.

Во время недавнего торжественного ужина, организованного Национальным республиканским комитетом Конгресса США (NRCC), действующий президент Дональд Трамп сделал несколько ярких заявлений, касающихся внешнеэкономической политики. Он рассказал, что страны, пострадавшие от введённых американских пошлин, теперь стремятся наладить с ним сотрудничество. По словам Трампа, эти государства столкнулись с серьёзными экономическими проблемами и отчаянно пытаются договориться.

Обсуждая международную обстановку, Дональд Трамп подчеркнул, что его команда предпринимает конкретные шаги, направленные на скорейшее прекращение боевых действий между Россией и Украиной. По его убеждению, подобного конфликта удалось бы избежать вовсе, если бы выборы 2020 года не были, как он считает, фальсифицированы.

Глава Белого дома также заявил с гордостью, что за первые сто дней своей нынешней каденции он достиг большего, чем кто-либо из его предшественников. По его словам, старт его президентства стал самым результативным за всю историю страны — с рекордными показателями по ключевым направлениям государственной деятельности.

Трамп отдельно остановился на экономических отношениях с Китаем, сообщив, что на китайский импорт были наложены пошлины в размере 104%. Он указал, что Пекин уже несёт серьёзные издержки, уплатив значительные суммы. Кроме того, президент отметил, что раньше США сталкивались с несправедливо высокими тарифами со стороны других стран, и теперь пришло время восстановить баланс.

Кроме того, он выразил мнение, что Европейский союз был сформирован, в том числе, с целью ослабления влияния Америки в международной торговле и других ключевых сферах.