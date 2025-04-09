Названо условие референдума о присоединении Харькова к России

Успешное наступление Вооруженных сил РФ в Харьковской области, которое продолжается вот уже несколько недель и носит поступательный характер, может стать условием для проведения референдума о вхождении региона в состав России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что общественные организации региона уже высказывали подобные инициативы.

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Наше движение в Харьковской области продолжается несколько недель и носит поступательный характер. Я пока не слышал политических заявлений руководства России о взятии Харькова и включении Харьковской области в состав РФ. Но общественные организации Харьковской области заявляли, что в случае успешной наступательной операции они обратятся с просьбой о референдуме по вступлению в состав России, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что российская армия может провести масштабное наступление на многих участках линии боевого соприкосновения от Харькова до Запорожья. По его словам, точное направление предполагаемого удара предугадать нельзя. Также он отметил, что некоторые тихие участки боевых действий могут оказаться более перспективными с точки зрения большого наступления.