В Кремле отреагировали на задержание сотрудницы МИД России во Франции

Москва считает совершенно недопустимыми действиями задержание в аэропорту Парижа сотрудницы российского внешнеполитического ведомства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, действия Франции противоречат всем обязательствам республики в рамках Венской конвенции.

«Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», - заметил Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о задержании пограничной службой Франции сотрудницы российского внешнеполитического ведомства. В итоге дипломату разрешили въезд в страну, но ей пришлось провести сутки в пограничной зоне аэропорта. В связи с произошедшим в российский МИД был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьера.