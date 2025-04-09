МИД России выступил с призывом к Армении и Азербайджану

Москва призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации напряженности на границе между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия отслеживает ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье.

"Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки", - сказала Захарова.

Как обратила внимание официальный представитель дипведомства, все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

"Со своей стороны готовы оказать партнерам содействие в преодолении остающихся противоречий для выхода на подписание мирного договора, а также в разблокировании транспортных, экономических коммуникаций, делимитации границы для решения гуманитарных вопросов в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - указала Захарова.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле минувшим вечером позиций армии республики в приграничье с Арменией. Армянская сторона в свою очередь опровергла сообщение из Баку.