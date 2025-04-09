Путин оценил идею промышленного туризма России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой обсудил новые туристические маршруты.

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Чупшева подготовила тематический подарок.

"С интересом посмотрю", - заметил глава государства. "В прошлый раз дарила вам сборник наших новых российских туристических маршрутов, а в этот раз хочу подарить вам наш совместный с правительством Республики Беларусь проект по промышленному туризму "Две страны, тысячи заводов"", - сказала глава АСИ. "Это промышленный туризм?" - удивился Путин. "Это промышленный туризм, наши друзья, коллеги из белорусского Института стратегических инициатив увидели наш проект здесь, как реализован в Российской Федерации, очень заинтересовались", - рассказала Чупшева.

В проекте участвуют 50 заводов, сообщила она.