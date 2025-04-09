Планы Европы повысить траты на вооружение до 4–5% ВВП говорят о подготовке войны с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, раньше Европейский союз «умоляли» выделять на оборону 2% ВВП.

Европа готовится к войне с Россией, конечно. Они раньше вообще ничего не тратили на вооружение, их умоляли тратить 2% на вооружение, а сейчас под 5%, уже 4%. Литва пискнула, что 5% готова. К чему-то готовятся. Во всяком случае, эскалация продолжается, — добавил Колесник.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что Европа вступила в гонку вооружений, выделив миллиарды евро на перевооружение блока. По его словам, Евросоюз планирует потратить на оружие €800 млрд (73,5 трлн рублей). При этом он подчеркнул, что руководство Евросоюза не может приказать странам — участницам объединения увеличить армии.

В центре Рима ранее прошла массовая демонстрация против перевооружения Евросоюза и за справедливую социальную политику. Акцию «Нет перевооружению. Остановим их!» организовала оппозиционная партия «Движение „5 звезд“», дистанцировавшись от манифестации двухнедельной давности, которую провела Демократическая партия.