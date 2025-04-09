Захарова передала привет гордящейся своим дедом-нацистом Бербок

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 80-ю годовщину взятия Кеннигсберга Красной армией, передала привет главе МИД Германии Анналене Бербок.

Захарова передала привет гордящейся своим дедом-нацистом Бербок
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Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего Рейха в Кеннигсберге», — сказала она в ходе брифинга.

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Ранее Захарова заявила об отсутствии заинтересованности НАТО в содействии миру на Украине. По ее словам, альянс не демонстрирует ни малейшего стремления настраивать Киев на ведение переговоров и, напротив, подливает масло в огонь конфликта.

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