Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 80-ю годовщину взятия Кеннигсберга Красной армией, передала привет главе МИД Германии Анналене Бербок.

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего Рейха в Кеннигсберге», — сказала она в ходе брифинга.

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Ранее Захарова заявила об отсутствии заинтересованности НАТО в содействии миру на Украине. По ее словам, альянс не демонстрирует ни малейшего стремления настраивать Киев на ведение переговоров и, напротив, подливает масло в огонь конфликта.