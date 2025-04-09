Североатлантический альянс не демонстрирует заинтересованности в содействии миру на Украине и не подталкивает Киев к этому.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Альянс не демонстрирует ни малейшего стремления настраивать своих марионеток на конструктивное ведение переговоров о заключении мирного соглашения. Напротив, Североатлантический альянс всеми силами подливает масла в огонь конфликта», — сказала она.

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В подтверждение своих слов Захарова сослалась на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости «сдвига линии фронта не на Восток, а на Запад».

2 февраля Рютте заявил, что фронт в конфликте на Украине движется «в неправильном направлении». Он отметил, что альянс должен сделать все необходимое, чтобы Россия не достигла своих целей.