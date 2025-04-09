Захарова прокомментировала удар ВС России по Кривому Рогу

Разрушения в Кривом Роге от удара Вооруженных сил России по месту проведения совещания офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются результатом непрофессиональной работы украинских ПВО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, разрушения стали результатом того, что ВСУ размещают системы противовоздушной обороны вблизи жилых домой и применяют их непрофессионально.