В МИД предупредили о рисках присутствия на Украине иностранных военных

Любое присутствие на Украине иностранных военных будет рассматриваться как прямая угроза России и приведет к столкновению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«Хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения (...) с нашей страной», — предупредила Захарова.

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8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение очередной встречи «коалиции желающих» помочь Украине. Она запланирована на 10 апреля. Одной из ключевых тем переговоров станет возможная отправка миротворцев из европейских стран в зону проведения боевых действий.

Точные сроки возможного размещения на территории Украины сил «коалиции желающих» в рамках так называемой миротворческой миссии, а также численность военных пока неизвестны. Как уточнил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на данный момент рассматривается множество вариантов, но договоренности пока нет.