Захарова назвала отличие Запада от РФ в период экономических кризисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны.

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«Лично меня это волнует, - призналась дипломат в эфире радио Sputnik. - Исходя из исторической взаимосвязи». До 2030 года, по мнению аналитиков, на которых сослалась дипломат, экономическая ситуация не улучшится - «будет только ухудшаться».

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Западные страны всегда находили выход «в экстенсивном способе» и «в разрушительном для мира». Выход через агрессию, развязывание войн, чудовищные внутренние коллапсы, метаморфозы, перечислила Захарова.

Она подчеркнула, что в этом отличие Запада от нашей страны, которая всегда ищет выход из кризисов через мобилизацию резервов.