Лавров обсудит с губернаторами переселение граждан недружественных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главами субъектов страны проблематику переселения граждан недружественных государств.

«16 апреля в особняке МИД России под председательством главы российского внешнеполитического ведомства состоится 44-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД», — сообщила она.

По ее словам, в мероприятии примут участие губернаторы, а также руководящие сотрудники администрации президента федеральных органов исполнительной власти.

21 марта Захарова заявила, что свыше 1700 человек переехали в Россию из стран с недружественными режимами за год в рамках государственной программы по переселению соотечественников. По ее словам, в 2024 году был замечен устойчивый рост обращений соотечественников, которые проживают на территории недружественных стран.