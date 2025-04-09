Появились детали о новом раунде переговоров России и США

Следующий раунд консультаций России и США состоится в четверг, 10 апреля, в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских дипломатов.

Ранее стало известно, что очередные переговоры российской и американской делегаций пройдут в Стамбуле 10 апреля. Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что на этой встрече стороны обсудят работу дипломатических миссий, а вопросы политики, безопасности и украинский кризис не войдут в повестку переговоров.

В МИД РФ заявили, что российскую делегацию на встрече 10 апреля возглавит посол в США Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле

Предыдущие консультации, посвященные работе дипломатов, состоялись в Стамбуле 27 февраля. Встреча прошла в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. В МИД России тогда рассказали, что «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе».

СМИ писали, что новый раунд консультаций России и США по украинскому кризису может состояться в середине апреля в Эр-Рияде. Первые переговоры делегаций РФ и США по Украине прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По итогам встречи стороны условились назначить высокопоставленные команды для переговоров. Тогда же в Госдепе сообщили, что Россия и США договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Следующие переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 24 марта. На этой встрече экспертные группы обсуждали безопасность судоходства в Черном море.

По итогам встречи Госдеп сообщил, что Россия и Украина договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях. В Москве подчеркивали, что перемирие на море начнется только после реализации зерновой сделки - отмены санкций против Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений.