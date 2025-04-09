Медведев обратился к Трампу с одним предложением

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы покушения на Дональда Трампа с использованием оружия ВСУ. Он предложил президенту США «покарать истинных заказчиков» преступления. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года, когда будущий президент играл в гольф. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали.

В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал. Позже в СМИ появилась информация, что задержанный - 58-летний Райан Уэсли Рут - планировал купить на Украине противотанковый гранатомет или переносной зенитный ракетный комплекс для убийства Трампа.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!» - так это прокомментировал Медведев.

По его мнению, «милосердному» Трампу стоит «покарать истинных заказчиков покушения», которые находятся на Банковой. На этой улице в Киеве расположен офис Владимира Зеленского.

«Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения», — написал зампред Совбеза.

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В ходе расследования покушения на Трампа стало известно, что Рут был проукраинским активистом и вербовщиком иностранцев для ВСУ. До задержания Рут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.

Спецслужбы выяснили, что в одном из мессенджеров Рут общался с человеком, у которого якобы был доступ к оружию ВСУ. Рут говорил, что ему нужно оружие, чтобы «неблагоприятный для Украины Трамп не смог избраться», и интересовался ценами. Также он намекал, что планирует атаковать самолет Трампа.