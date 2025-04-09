Полянский заявил о попытках Европы сорвать переговоры России и США

Европейские дипломаты в ООН пытаются сорвать российско-американские переговоры. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

По его словам, во время заседания Совбеза ООН по поводу удара по Кривому Рогу бросилось в глаза, «как моментально переобулись» представители Британии и Евросоюза. Представители этих стран пытаются сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, подчеркнул дипломат.

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Полянский указал, что если раньше представители Запада призывали прекратить якобы «неспровоцированную агрессию» и «оккупацию», то теперь Россию обвиняют в нарушении предлагаемого Соединенными Штатами перемирия и просят пойти на бессрочную остановку огня.

Делегации РФ и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.