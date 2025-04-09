Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что мирные инициативы американского президента Дональда Трампа по Украине на сегодняшний день были полностью саботированы киевским режимом.

По его словам, перспективы быстрого завершения конфликта, о чём так много говорил Трамп, на сегодняшний день крайне низкие, а виной тому, по мнению Шеремета, Владимир Зеленский.

Он, как отмечает депутат, решил начать игру против американского лидера на стороне Британии и Франции, чтобы как можно дольше удержаться у власти и продолжать вредить России.

«С Зеленским будущее Украине предрешено. Спасти страну сможет только быстрая смена власти», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Париж и Лондон одержимы идеей направить свои армии на поле боя против России.

При этом полковник армии США в отставке Карен Квиатковски выразила мнение, что Зеленского мало пугают европейские лидеры или даже президент США Трамп. По её словам, настоящим ужасом для него стало ближайшее окружение.