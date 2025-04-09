Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в интервью для проекта «ТАСС Дети» о русских «корнях» Одессы, подчеркнув, что город строили русские.

«А именно русские — Екатерина Вторая, Потёмкин, другие наши славные предки, осваивали эти территории, строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Запад потакал действиям киевского режима по истреблению всей русской части истории этих земель.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что в Европе положили глаз на Одессу и Львов.