Лавров: Киев предал духовно-нравственные ценности и свою историю

Украинский народ предал забвению свою историю и духовно-нравственные ценности. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Предание забвению истории, своих духовно-нравственных ценностей, своих корней, если хотите, все это стало одной из главных причин того, что мы сейчас наблюдаем на Украине", - сказал глава ведомства. Лавров добавил, что США и Европа стремились привести к власти на Украине "откровенно русофобский нацистский режим".

По словам министра, для реализации этой цели западные государства "насаждали забвение русских корней", а также распространяли идеи, которые повлекли социальную амнезию в украинском обществе. В конце марта Лавров заявил, что руководители Украины не представляют интересов огромной части населения. Глава МИД РФ подчеркнул, что Крым и Донбасс являются давно закрытыми вопросами с учетом итогов референдума на этих территориях.