Лавров заявил, что все мировые трагедии начинались с агрессии европейцев

Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию, при этом ранее все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев.

С таким заявлением в интервью для проекта «ТАСС Дети» выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — подчеркнул дипломат.

По его словам, лишь после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, американцы стали лидерами так называемого свободного мира, и тогда уже они инициировали большинство конфликтов на планете.

Ранее Лавров рассказал, что Россия не первый год старается «встряхивать» Запад в борьбе с его попытками предать забвению историю.

Также он заявил, что у Германии в текущий момент прорываются генетически старые нацистские инстинкты.