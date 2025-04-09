Небензя: Косово за последние полтора года покинули 20% сербов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последние полтора года порядка 20% сербов покинули сербский край Косово, в том числе из-за дискриминационной политики приштинских властей.

«Основные причины остались без изменений. Это шовинистическая политика Приштины по отношению к сербской общине, а также линия ряда западных стран на подрыв международно-правовых основ урегулирования», — сказал дипломат.

По его словам, в таких обстоятельствах неудивительно, что темпы возвращения в край беженцев и внутренне перемещённых лиц остаются предельно низкими.

В МИД России ранее заявили, что ЕС полностью провалил роль посредника между Сербией и Косово.

24 марта RT напомнил, как НАТО начало бомбить Югославию в обход одобрения Совбеза ООН.