Лавров: РФ старается "встряхнуть" Запад в борьбе с попытками переписать историю

Россия не первый год старается "встряхивать" Запад в борьбе с его попытками предать забвению историю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "ТАСС Дети".

"Мы стараемся их встряхивать уже не первый год. Действительно, еще задолго до специальной военной операции эта тенденция предания забвению истории, попытки поставить на одну доску победителей и побежденных, попытки подорвать и очернить роль Советского Союза, они предпринимались достаточно интенсивно и давно", - подчеркнул глава российской дипломатии.

"В наших контактах с немецкими дипломатами где-то последние лет 7-8, наверное, как минимум, проскальзывала все чаще и чаще мысль о том - не теми словами, я не цитирую, а передаю то, что они нам внушали, - и смысл был такой: "Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны". Это был очень тревожный звонок", - подчеркнул Лавров.