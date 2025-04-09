Лавров: РФ старается "встряхнуть" Запад в борьбе с попытками переписать историю

ТАССиещё 1

Россия не первый год старается "встряхивать" Запад в борьбе с его попытками предать забвению историю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "ТАСС Дети".

Лавров: РФ старается "встряхнуть" Запад в борьбе с попытками переписать историю
© РИА Новости
"Мы стараемся их встряхивать уже не первый год. Действительно, еще задолго до специальной военной операции эта тенденция предания забвению истории, попытки поставить на одну доску победителей и побежденных, попытки подорвать и очернить роль Советского Союза, они предпринимались достаточно интенсивно и давно", - подчеркнул глава российской дипломатии.

"В наших контактах с немецкими дипломатами где-то последние лет 7-8, наверное, как минимум, проскальзывала все чаще и чаще мысль о том - не теми словами, я не цитирую, а передаю то, что они нам внушали, - и смысл был такой: "Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны". Это был очень тревожный звонок", - подчеркнул Лавров.

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